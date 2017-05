PSD e Bloco pedem rejeição do projeto da Selminho

Hoje às 11:57, atualizado às 13:13 Facebook

Um parecer dos serviços da Câmara Municipal do Porto diz que parte do terreno que a imobiliária de Rui Moreira e da família quer urbanizar é propriedade do Município.

A Câmara requereu uma ação de apreciação por parte do tribunal, mas PSD e BE pedem que seja declarada a nulidade de todos os atos e a rejeição imediata do projeto apresentado pela Selminho.

O documento interno, datado de dezembro do ano passado, conclui que uma parcela de 1621 metros quadrados, que integra a área apresentada pela Selminho como para construir, é de domínio municipal e ainda inclui 40 metros quadrados do domínio público.

Segundo avança o jornal "Público", o técnico superior que assina o parecer argumenta que, face a esta realidade, a empresa não pode ter direitos construtivos e sugere que a Autarquia peça a nulidade de todos os atos administrativos que culminaram com a transmissão dos terrenos para a Selminho. A Autarquia preferiu solicitar um parecer externo que recomendou uma apreciação por parte do tribunal.

Um comunicado do movimento independente de Rui Moreira, publicado ao final da manhã de hoje, quinta-feira, lembra que durante 16 anos a Câmara do Porto "não deu conta da existência de um duplo registo de um terreno" e que foi na vigência do atual mandato que os funcionários camarários "terão identificado um erro".

A nota argumenta que, neste processo, Rui Moreira e a família estão "prejudicados e não beneficiados" e sairão "mais prejudicados se, porventura, ficar comprovado que o terreno é, afinal, propriedade do município". Por isso, o movimento diz que estes novos dados inserem-se numa "campanha suja" que "não pretende discutir a cidade", restando-lhe "a lama, a difamação e a insídia" que visa atingir Rui Moreira.

"Câmara deve rejeitar imediatamente projeto da Selminho"

Por sua vez, o PSD, em conferência de imprensa, diz que estes novos dados reforçam a sua convicção de que este é um processo "opaco". O líder da concelhia social-democrata, Miguel Seabra, considerou "estranho" e "um bocadinho surreal" que havendo um parecer dos serviços favorável à Câmara, esta tenha decidido recorrer a um parecer externo.

Para o social-democrata, "o projeto urbanístico apresentado pela empresa deixa de ter qualquer tipo de suporte legal e deverá ser imediatamente rejeitado pela Câmara". O PSD/Porto considera que face a este desenvolvimento Rui Moreira tem de clarificar o seu posicionamento: "ou defende intransigentemente o património municipal, como é sua obrigação, ou pede a sua demissão imediata por não reunir condições éticas e políticas para exercer o cargo".

"Declarar nulos e sem efeito todos os atos"

Também O Bloco de Esquerda defendeu que a Câmara deve declarar "nulos e sem efeito" todos os atos deste mandato relativos à Selminho. Para João Semedo, candidato do BE à Câmara, "não resta à autarquia e ao seu presidente outra alternativa que não seja declarar nulos e sem efeito todos os atos e decisões tomadas no processo Selminho durante o mandato de Rui Moreira, designadamente, o acordo de indemnização estabelecido entre os advogados da família de Rui Moreira e os advogados da Câmara por ele presidida".

Propriedade adquirida por usacapião em 2001

Recorde-se que os terrenos em causa foram adquiridos pela empresa de Rui Moreira e da família em maio de 2001, dois meses após dois moradores da Calçada da Arrábida terem requisitado a propriedade, por usucapião, no Cartório Notarial de Montalegre. Porém, segundo este parecer dos serviços camarários, tal propriedade não poderia ter sido reconhecida pois pertence ao domínio municipal e público.

Face ao documento interno, a Câmara terá optado por pedir um parecer externo que, por sua vez, sugere que a Câmara intente no tribunal "uma ação de simples apreciação". Sugestão que foi aceite. "Nada habilita a Câmara a considerar nula a aquisição mencionada, enquanto não houver sentença judicial que dirima a existência daqueles direitos de propriedade conflituantes sobre o mesmo imóvel", explicou a Autarquia.

Em 2010, a empresa Selminho interpôs uma ação judicial contra a Câmara do Porto por ter visto rejeitada a pretensão de construir na escarpa da Arrábida. O processo judicial terminou, em 2014, já no mandato de Rui Moreira, com um acordo entre as partes, no qual a Câmara se comprometeu ou a devolver a capacidade construtiva ao terreno, no âmbito da revisão do PDM, ou, então, a criar um tribunal arbitral para definir um eventual direito a indemnização à empresa e respetivo montante.