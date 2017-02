Turismo de Portugal "felicíssimo" com eleição do Porto

Hoje às 15:24, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Turismo de Portugal garantiu que "todos" ficaram "felicíssimos" com a eleição do Porto como melhor destino europeu.

A cidade do Porto foi eleita, numa iniciativa do "European Best Destination" e com os votos online de turistas mundiais de 174 países, melhor destino europeu, um título que já tinha alcançado em 2012 e 2014.

A eleição foi tornada pública na passada sexta-feira, tendo o fim de semana seguinte ficado marcado por críticas ao Turismo de Portugal por não ter destacado a eleição do Porto nas suas redes sociais.

"O que aconteceu foi um desabafo da minha parte relativamente àquilo que me pareceu não ter sido o empenhamento devido. Mas não vamos chorar sobre o leite derramado (...). Não tem nada a ver com falta de reconhecimento. Tem a ver com máquinas centralistas que muitas vezes não dependem dos principais responsáveis. Temos uma excelente relação quer com a Secretaria de Estado, quer com [o presidente do Turismo de Portugal] Luís Araújo", disse Rui Moreira.

O autarca falava aos jornalistas à margem do Fórum Internacional do Turismo que esta quinta-feira decorre em Vila Nova de Gaia, tal como o presidente do Turismo de Portugal, que frisou a importância desta eleição para Portugal.

"Ficamos todos felicíssimos porque é um ponto extremamente positivo para o país que o Porto seja o melhor destino europeu. É a prova de que há trabalho bem feito, tanto do ponto de vista dos empresários como das entidades públicas em captar turistas em dar-lhes a melhor experiência possível e em fidelizá-los", disse o responsável.

Sem responder diretamente à questão sobre se existiu ou não uma falha na promoção e comunicação deste prémio, Luís Araújo apontou que o mesmo foi divulgado através das 23 delegações internacionais da Turismo de Portugal para que chegasse até aos meios de comunicação internacionais e reforçou o potencial da cidade do Porto.

"Acreditamos que é um prémio que orgulha muito o país como um todo. Acreditamos que o Porto é um ponto de atração internacional de turistas para o país", disse Luís Araújo.

Sobre esta eleição, recorde-se que viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda e Canadá, num total de mais de 135 mil votos, elegeram o Porto como melhor destino europeu 2017, sendo que em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, as cidades de Milão (Itália) e Gdansk (Polónia).