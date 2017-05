Despiste na VCI do Porto mata um jovem e fere outro

JN Hoje às 10:53, atualizado às 11:33 Facebook

O despiste de um automóvel, ocorrido ao início da manhã este domingo, na saída da A3 para a A20 (VCI/Porto) provocou um morto e um ferido grave

O acidente ocorreu cerca das 6.25 horas e provocou a morte de um jovem, de 25 anos, e ferimentos graves no passageiro, igualmente de 25 anos, que foi transportado para o Hospital de S. João. As duas vítimas são do sexo masculino.

Ao local acorreram duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), a brigada de trânsito da GNR e PSP e dois veículos dos Bombeiros Sapadores do Porto com nove elementos.