VCI vai ter milhares de árvores

A Câmara do Porto vai plantar milhares de árvores em vários pontos da VCI. Nó do Regado é o primeiro a ficar mais verde.

Até março, cerca de 800 árvores vão ser plantadas no nó do Regado, em Paranhos. É o primeiro dos biospots" que a Câmara do Porto vai instalar na Via de Cintura Interna, no Porto.

Os nós de Francos e do Freixo estão também incluídos neste programa da Câmara do Porto, que contempla 14 "biospots" e prevê plantar 10 mil árvores no espaço público da Invicta, até 2020, noticia o jornal "Público".

A rede de "biosptos" faz parte de um programa mais vasto da câmara, a Florestas Urbanas Nativas do Porto, e "enquadra-se num projeto de plantar 100 mil novas árvores na Área Metropolitana do Porto", acrescenta aquela publicação.