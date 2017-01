Cinco golfinhos deram à costa sem vida desde sábado

Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco golfinhos foram encontrados sem vida, desde sábado, nas praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Segundo informação avançada no site da Autoridade Marítima Nacional, os animais, trazidos pelo mar, foram encontrados pela Polícia Marítima, sendo que três dos corpos já se encontravam em elevado estado de decomposição.

O primeiro animal foi encontrado no sábado, na Praia do Guião. No domingo, na freguesia de Aguçadoura, foram recolhidos mais dois. Esta terça-feira, na Barranha, Aguçadoura, a Polícia Marítima encontrou outro corpo e, esta quarta-feira de manhã, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas recolheu mais um cadáver de golfinho, na praia Azul, no concelho de Vila do Conde.

A remoção e encaminhamento para incineração dos animais foram efetuados pelos serviços técnicos da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

Embora não tenha sido possível identificar as causas da morte, procedeu-se ao registo biométrico dos mamíferos e os achados foram comunicados ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e ao Aquário Vasco da Gama, entidades que têm desenvolvido um trabalho científico de estudo e monitorização destes animais.