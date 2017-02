Marcelo prometeu Ordem de Mérito a Associação dos Homens do Mar

Hoje às 20:01, atualizado às 20:02 Facebook

O Presidente da República, anunciou hoje que vai atribuir a Ordem de Mérito à Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar da Póvoa de Varzim porque constitui um exemplo para uma "cultura de segurança no mar".

"O mérito da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar deve ser reconhecido pelo Estado português. As condecorações devem servir também para apontar para o futuro", declarou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Por isso, acrescentou, em breve será atribuída a Ordem de Mérito àquela associação de homens do mar, criada em 14 de março de 2007, na sequência de um acidente onde morreram seis pessoas a menos de dez metros da praia.

A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, localizada na Docapesca da Póvoa de Varzim, conta com 700 embarcações associadas e seis mil homens, sendo considerada a maior associação deste género em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Docapesca e a lota de peixe da Póvoa de Varzim e entrou na traineira batizada de "Fugitivo", onde apreciou a faina de pescadores a retirarem o pescado da embarcação.

O Presidente da República foi aplaudido, beijado e abraçado na lota pelos pescadores e familiares dos homens do mar e prometeu ao presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas, a Ordem do Mérito àquela associação.

A Ordem de Mérito é uma ordem honorífica portuguesa que visa distinguir atos ou serviços meritórios que revelem abnegação em favor da coletividade, praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou a atividade daquela associação que se dedica à segurança dos homens que vão para o mar e que trabalha no sentido de preservar a comunidade marítima em Portugal.

O Presidente da República classificou mesmo a atividade da Associação dos Homens do Mar da Póvoa de Varzim como sendo "uma atividade de interesse nacional" e pediu a "intervenção das autarquias" para dar apoio àqueles trabalhadores, porque têm "um papel fundamental".

"É um exemplo que deve ser louvado por todos nós. E, por isso, eu entendo que tem muito mérito pensarem não em cada um deles, mas pensarem coletivamente naquilo que é a odisseia, a aventura de milhares de portugueses que partem e voltam todos os dias, para, por um lado, fazer a sua vida no mar e, por outro lado, contribuirem para o país, através do mar".

Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda, num discurso proferido no auditório da Associação Pró-Maior dos Homens do Mar, que é "importante respeitar as regras de segurança no mar e aplicar as boas práticas", referindo que num país "marítimo", como é Portugal, há que saber garantir a segurança no mar e "cumprir o vasto leque de regras para a cultura de segurança marítima".

"Temos um território marítimo (...). Temos uma riqueza nacional que é fundamental. Temos de cuidar do mar e de quem trabalha no mar. É um dever nacional garantir a segurança", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.