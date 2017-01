Ciclista morreu em acidente com veículo pesado e um carro em Santo Tirso

Hoje às 18:02, atualizado às 19:16 Facebook

Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de um acidente que envolveu um veículo pesado, um ligeiro e uma bicicleta, na Estrada Nacional 105, em Santiago da Carreira, Santo Tirso.

A ocorrência foi registada às 16.09 horas, indicou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso. A vítima mortal, que terá cerca de 45 anos, estaria a circular na estrada numa bicicleta.

O ferido ligeiro foi encaminhado para o Hospital de S. João, no Porto.

No local, além dos voluntários de Santo Tirso, distrito do Porto, estiveram elementos do INEM e da GNR.