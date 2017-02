Santo Tirso vai ter praia

Ana Correia Costa Hoje às 10:54 Facebook

Ancorados na memória da antiga praia fluvial de Santo Tirso e inspirados pelos exemplos de cidades como Madrid ou Paris, quatro amigos idealizaram uma praia urbana junto à zona inicial do passadiço da margem do rio Ave, e a proposta venceu ontem o Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de 2016.

A implementar numa área de 10 mil metros quadrados e com lotação máxima prevista de cinco mil pessoas, o projeto será executado com a verba de 100 mil euros que o Município disponibiliza para o OPJ, estimando-se que esteja pronto no próximo verão. "É importante que a população olhe para o rio como uma peça fundamental da cidade", lembrou Rafael Rocha, que partilha a autoria da proposta com André Paiva, Paulo Ribeiro e Tiago Gonçalves, cujas idades rondam os 30 anos, o limite para se participar na iniciativa que o presidente da Autarquia, Joaquim Couto, considera "primordial para o presente e para o futuro" do concelho.

A praia urbana vai dispor de "guarda-sóis, espreguiçadeiras, chafarizes de pulverização para refrescar e de uma esplanada literária, um espaço informal com pufes e camas de rede e serviço de biblioteca", descreveu Rafael Rocha. O espaço deverá ainda contemplar várias atividades ao ar livre, festas temáticas e concertos, estando também previsto que tenha um ponto de disponibilização das bicicletas citadinas "Toupeira".