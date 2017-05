Hoje às 16:40 Facebook

Um vídeo cómico publicado pelo município de Valongo no YouTube, com a participação de João Paulo Rodrigues, foi o mote para o lançamento da Feira da Regueifa e do Biscoito, que arranca no próximo mês de junho em Valongo.

A Feira da Regueifa e do Biscoito e Mercado Oitocentista de Valongo está marcada para os dias 2,3 e 4 de Junho de 2017.

O evento foi apresentado com um vídeo no YouTube que conta com a dupla de humorista Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) e Zeca Estacionâncio (Pedro Alves).

Na sua página oficial, o município nortenho promete "ruas trajadas ao final do século XIX, artesãos e ofícios espalhados pelo eixo do centro histórico, gastronomia, jogos tradicionais, teatro de rua e dezenas de figurantes".