PSD candidata autarca de Ermesinde à Câmara de Valongo

Luís Ramalho, presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, é o candidato do PSD à Câmara de Valongo, apurou o JN junto do partido.

A aposta do PSD para reconquistar a Câmara aos socialistas recai naquele autarca de 40 anos, que é presidente da Junta de Ermesinde desde 2009. Em negociações está, entretanto, uma coligação com o CDS-PP para as próximas eleições autárquicas.

Ao JN, o líder da Distrital do PSD/Porto, Bragança Fernandes, confirmou, esta segunda-feira, a candidatura de Luís Ramalho, social-democrata formado em psicopedagogia que era quadro da Câmara.

"Agora temos de estar todos unidos para ganhar Valongo", declarou Bragança Fernandes.

As últimas eleições autárquicas, em 2013, foram ganhas pelo socialista José Manuel Ribeiro, cuja recandidatura foi aprovada na Concelhia socialista por unanimidade e depois ratificada na Distrital, cumprindo a orientação nacional de reconduzir os presidentes de Câmara em exercício.

Há quatro anos, o PSD apostou na candidatura de João Paulo Baltazar, que passou de "vice" para presidente da Câmara quando Fernando Melo abdicou.

"É um ganhador e é o homem ideal para reconquistar Valongo ao PS. Tem feito um trabalho excecional como presidente da Junta de Ermesinde, que é a freguesia mais populosa do concelho", acrescentou ao JN o líder da Distrital.