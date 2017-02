Despiste em Vila do Conde faz um morto

Hoje às 11:23, atualizado às 12:58 Facebook

Um acidente provocou, na madrugada deste sábado, uma vítima mortal, em Rio Mau, Vila do Conde.

A vítima seguia sozinha no veículo ligeiro, quando se despistou, cerca da 1.05 horas, na Rua Central, informaram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

No local, a vítima foi desencarcerada e transportada com manobras de reanimação para o Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim.

Ao local, acorreram quatro viaturas e dez homens dos Bombeiros de Vila do Conde, uma ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Vila do Conde e a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimaçã) de Pedro Hispano.