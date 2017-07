Estação de metro junto ao Outlet de Vila do Conde abre quinta-feira

Hoje às 14:37, atualizado às 14:39 Facebook

A nova estação da linha vermelha do Metro do Porto, junto ao Outlet de Vila do Conde, abre ao público na quinta-feira.

"O Metro do Porto conta a partir das seis horas do dia 27 de julho com uma nova estação na Linha Vermelha (B). A estação VC Fashion Outlet - Modivas serve o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, que se situa a apenas alguns metros de distância e dispõe de um acesso pedonal direto", informa a empresa Metro do Porto, num comunicado enviado à Lusa.

Com a entrada em funcionamento da nova estação de metro, que é a 82ª. da rede do Metro do Porto e a 36.ª da Linha Vermelha (B), fazendo a ligação entre o Estádio do Dragão e a Póvoa de Varzim, aquela empresa pública estima que cerca de um milhão de pessoas por ano deixe o automóvel em casa e passe a utilizar o metro nas suas deslocações até àquele centro comercial.

"Atualmente, perto de 97% das deslocações até ao Outlet são realizadas em veículos particulares. A nova estação vem também alterar este paradigma, apresentando-se como uma alternativa mais sustentável a nível económico, ambiental e social", explica a empresa Metro do Porto.

A nova estação, que teve um investimento total orçado em 1,2 milhões de euros e que foi suportado em partes iguais pela Metro do Porto e pelos proprietários do Outlet de Vila do Conde, fica a 25 minutos de viagem do Porto e a menos de 15 minutos da Póvoa de Varzim e do centro de Vila do Conde.

Estudos realizados indicam que a proximidade da estação ao centro vai atrair à rede do Metro "dois mil novos clientes por dia" e que o impacto na procura global do sistema se reflita num aumento "superior a um milhão de validações anuais", permitindo que o investimento público realizado pela Metro do Porto na construção daquela estação seja recuperado em "18 meses", lê-se no mesmo comunicado.

O Outlet recebe anualmente mais de 4,5 milhões de visitas e conta com mais de 1700 colaboradores que agora têm uma alternativa mais cómoda e rápida para chegar ao centro.

O concurso público para a nova estação de Modivas Norte, a 82.ª da rede do Metro do Porto, foi lançado em outubro de 2016 com o objetivo de servir diretamente o centro comercial Outlet de Vila do Conde, estimando-se que venha a gerar um acréscimo de procura superior a "dois mil novos clientes diários" e melhorando em 20% o desempenho global da linha Vermelha, refere a Metro do Porto.