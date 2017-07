C.S. Hoje às 11:12 Facebook

Um incêndio deflagrou este sábado de madrugada numa casa em Vila do Conde, tendo as chamas começado no quarto.

O alerta para os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde foi dado por volta das 3.30 horas, que estiveram até às 5.20 horas na habitação unifamiliar, que fica na Rua da Aveleda (a 10 minutos do aeroporto).

O incêndio, explicaram os bombeiros ao JN, começou no quarto e o resto da casa, que está habitada, ficou danificada devido à combustão. Não há feridos a registar.