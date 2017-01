Mulher morre afogada em Vila do Conde

A.T.M. Ontem às 23:01 Facebook

Uma mulher, de 58 anos, morreu, esta segunda-feira, afogada na praia Olinda, em Vila do Conde.

Maria José Araújo Campos, residente em Vila do Conde, estaria já inconsciente na água, quando foi avistada por populares que se encontravam na marginal e que acabariam por retirar a mulher da água.

À chegada dos bombeiros, que receberam o alerta às 19.21 horas, a mulher estava já em paragem cardiorrespiratória e, apesar de todos os esforços, acabou por falecer no local.

Na praia Olinda estiveram a viatura de emergência médica de Famalicão, a ambulância SIV do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e os Bombeiros de Vila do Conde, bem como a Polícia Marítima, que, explicou, ao JN, o comandante da Capitania da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Marques Coelho, está, agora, a investigar o caso para perceber os contornos da morte da mulher de 58 anos.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.