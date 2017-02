Portugueses que naufragaram em Espanha são das Caxinas

Ana Trocado Marques com Lusa Hoje às 18:29, atualizado às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cinco pescadores portugueses que seguiam a bordo do navio Gure Uxuna, que esta sexta-feira à tarde naufragou ao largo das Astúrias, em Espanha, são das Caxinas, em Vila do Conde.

Os cinco homens das Caxinas que seguiam a bordo do atuneiro com sete espanhóis encontram-se bem, depois de terem sido resgatados por dois helicópteros das autoridades de socorro marítimo do país vizinho.

Encontram-se "todos bem de saúde", afirmou à agência Lusa o Cônsul de Léon. "Apresentavam sintomas de hipotermia e estão no hospital apenas por precaução", afirmou Eduardo Pereira.

Os serviços de Salvamento Marítimo de Gijon informaram que todos os tripulantes do barco, construído em 1997, foram resgatados por dois helicópteros e apresentam sintomas de hipotermia.

Sete dos tripulantes foram transportados para o porto de El Musel, nas Astúrias, e os outros cinco para o porto de Viveiro, na Galiza.

Imagens cedidas pelo jornal espanhol El Comercio.

Foto: ElComercio.es

O proprietário da embarcação, natural de Santander, disse que entre a tripulação há "vários portugueses e galegos", sem outros pormenores.

O barco, um atuneiro, naufragou esta sexta-feira à tarde a cerca de 50 milhas a norte da costa de Navía, nas Astúrias.

Após o pedido de socorro, as autoridades enviaram para a zona três helicópteros e três embarcações de salvamento. Quando os meios chegaram ao local, encontraram os tripulantes em botes salva-vidas, segundo fontes dos serviços de emergência citadas pela agência Europa Press.