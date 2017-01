Homem morre em despiste na A29

JN Hoje às 14:37, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, este sábado, na sequência de um despiste na A29, perto do nó de Miramar, entre S. Félix da Marinha e Arcozelo, em Vila Nova de Gaia.

A vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro, que seguia no sentido Espinho-Porto quando se despistou, ao KM 44, junto à saída para Arcozelo e Miramar.

A vítima tem 70 anos e é de Santa Maria da Feira.

A GNR está no local e aguarda a chegada do Núcleo de Investigação de Acidentes para apurar as causas do sinistro.

Para o local foram chamados os bombeiros da Aguda e o trânsito na A29 está condicionado.