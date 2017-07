Acidente na A20, em Gaia, provocou dois feridos

Sofia Cortez Hoje às 10:33, atualizado às 12:31 Facebook

Um acidente na A20, em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, provocou esta terça-feira de manhã dois feridos ligeiros, um deles espanhol, e condicionou a circulação no sentido norte-sul.

O choque entre dois automóveis ligeiros ocorreu às 10.05 horas, segundo fontes dos Sapadores de Gaia e da GNR, mas desconhece-se ainda a causa do acidente.

Um dos homens feridos, de nacionalidade espanhola e com 75 anos, ficou encarcerado e teve de ser retirado com recurso a equipamento próprio. O outro ferido, de 78 anos, encontrava-se fora da viatura quando os bombeiros chegaram. Ambos foram transportados para o Hospital de Santos Silva, em Gaia.

A circulação no sentido norte-sul da A20 ficou cortada até os bombeiros e a GNR conseguirem criar um perímetro de segurança à volta do acidente. Depois disso, a circulação foi retomada pela via de aceleração. E, neste momento, já decorre normalmente.