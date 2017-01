Cadáver encontrado no rio Douro

Hoje às 18:05, atualizado às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O cadáver de um homem foi este domingo encontrado no rio Douro em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, junto à Rua Quinta dos Cubos.

Os Sapadores Bombeiros de Gaia foram alertados para a existência de um corpo no rio em Oliveira do Douro, a montante da Ponte do Freixo, por volta das 11.30 horas de domingo.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, pelas 12.40 horas o corpo já havia sido retirado do local onde se encontravam as autoridades.

Ainda se desconhecem as razões do sucedido.