Corpo encontrado na Afurada é do jovem desaparecido na Maia

O corpo encontrado, esta terça-feira de manhã, na Afurada, em Vila Nova de Gaia, é do jovem Hugo Oliveira, da Maia, que estava desaparecido desde o dia 7.

O corpo tinha um documento de identificação com o nome de Hugo Oliveira, de 16 anos. A roupa que vestia na altura do desaparecimento também coincide com a encontrada no corpo, apurou o JN, cerca das 12.30 horas desta terça-feira.

O corpo encontrado tem calças de ganga claras, camisola preta, casaco cinzento e sapatilhas de marca "Adidas", uma descrição que corresponde ao auto de desaparecimento de Hugo Oliveira, tornado público a 8 de fevereiro.

O corpo foi encontrado por volta das cinco da madrugada desta terça-feira por um pescador, junto ao cais da Afurada, disse ao JN o comandante da Capitania do Porto do Douro, Rodrigues Campos.

Foi Joaquim Ferreira quem encontrou o corpo a boiar junto à plataforma de atracagem da lancha que faz a travessia entre a Afurada, em Gaia, e Lordelo do Ouro, no Porto, pelas 5.30 horas.

Ao aperceber-se de um corpo preso numa das cordas de um barco que estava ali atracado, de imediato alertou a PSP, que tem um posto nas imediações.

A PSP deu conta do sucedido à Polícia Marítima, que retirou o corpo da água. O cadáver foi transportado, algumas horas depois, para o Instituto de Medicina Legal, do Porto, para ser identificado.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.