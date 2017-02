Toys 'R' Us de Gaia decorou loja com muro entre EUA e México e gera polémica

Hoje às 19:27, atualizado às 21:00 Facebook

A loja Toys 'R' Us de Gaia tinha nesta tarde de sábado uma decoração que simulava um muro a dividir os EUA do México.

A "brincadeira" foi partilhada por Miguel Layun, jogador mexicano do FC Porto, que no Twitter expressou a sua indignação: "Que triste que é a Toys 'R' Us de Gaia ter este tipo de decoração. Optamos por sair quando vimos esta 'brincadeira'".

No Twitter também, a marca internacional já respondeu ao jogador, lamentando o sucedido e sublinhando que contactou "imediatamente" a filial em Portugal.

Ao JN, uma funcionária do espaço comercial referiu que a "gerente já não se encontrava" no estabelecimento, sublinhando não ter "nada a comentar".

Já questionada se o muro ainda estava montado na loja, a resposta foi perentória: "Claro que não!".

Horas mais tarde, Miguel Layun volta a falar do caso no Twitter, desta vez para pedir que ninguém seja despedido por causa da brincadeira carnavalesca.