Derrame de ácido corta EN1 nos Carvalhos

Augusto Correia e Sara Oliveira Hoje às 08:30, atualizado às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Estrada Nacional 1 está cortada nos Carvalhos devido a um derrame de ácido clorídrico, nos Carvalhos, Vila Nova de Gaia, junto ao restaurante Tainha.

A estrada está cortada junto à rotunda da EN1 perto do restaurante Tainha, confirmou ao JN um dos gerentes daquele estabelecimento. Segundo Paulo Oliveira, alguns dos funcionários do restaurante foram impedidos de passar a pé pelo local do derrame.

"Os bombeiros andam de máscara", referiu Paulo Oliveira. Inalado ou em contacto com a pele, o ácido pode ser prejudicial à saúde.

Os bombeiros estão a usar pó de pedra e areia para contar o ácido que foi derramado na via e evitar que entrasse nos bueiros e se espalhasse na natureza. Não há feridos a registar nem necessidade de retirar pessoas das habitações.

O ácido clorídrico, substância corrosiva, estava a ser transportado num contentor de um camião, em circunstâncias que estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

Segundo fonte dos bombeiros, terão sido derramados cerca de 500 litros de ácido. O responsável operacional dos Sapadores de Gaia, o chefe principal Manuel Nunes, disse que "não houve acidente" e que "o que aconteceu foi, provavelmente, que o mau acondicionamento da carga furou o contentor".

A GNR criou um perímetro de segurança, desviando o trânsito e cortando a estrada nos dois sentidos, de forma a permitir que se façam os trabalhos de limpeza.

"O perímetro que foi efetuado é, nesta fase, suficiente para garantir a segurança das pessoas que circulem fora deste local", afirmou o responsável operacional da GNR no local, o capitão Pereira Beleza.

O corte da via irá manter-se até que se conclua a trasfega do ácido para um outro contentor da empresa.

O alerta chegou aos Bombeiros Sapadores de Gaia às 7.50 horas da manhã desta sexta-feira. A corporação mobilizou nove homens e três viaturas para o local. Os Voluntários dos Carvalhos também mobilizaram meios.

De acordo com a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a fuga daquele gás corrosivo foi detetada quando o camião circulava, não se tendo registado qualquer acidente.