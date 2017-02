Despiste de camião em Gaia leva ao corte da A1

Hoje às 10:47, atualizado às 12:29 Facebook

O despiste de um camião na A1, no sentido Porto-Lisboa, em Gaia, entre Santo Ovídeo e Carvalhos, obrigou ao corte da via. O trânsito está condicionado.

O alerta foi dado às 9.25 horas, ao quilómetro 293,8 da Autoestrada 1.

Fonte do Destacamento de Trânsito da GNR afirmou que, por volta das 10.40 horas, a circulação de veículos estava a ser desviada para a A29 e para a A20, em direção a Sul, mas acrescentou que passados alguns minutos seria reaberta uma via da A1.

A retoma total da circulação estará dependente das condições do pesado e da necessidade, ou não, de recurso a uma grua para a retirada do veículo.

De acordo com a GNR, o camião - um pesado com semirreboque - despistou-se e embateu contra o separador central da autoestrada, ficando atravessado na via, no sentido Norte-Sul da A1.

O acidente não causou feridos.

Ao local, acorreram os Bombeiros Sapadores de Gaia.