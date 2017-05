Fogo destrói casa de elemento da F. C. Porto SAD

Miguel Amorim Hoje às 14:30, atualizado às 16:45 Facebook

Um incêndio destruiu, esta terça-feira, a casa de um elemento da F. C. Porto SAD, em São Félix da Marinha, perto da Estação Ferroviária da Granja, em Vila Nova de Gaia.

A habitação, térrea e quase toda construída em madeira, ficou totalmente destruída. Segundo apurou o JN, a casa pertence a Álvaro Rola, um conhecido empresário do ramo têxtil, que faz parte do Conselho Consultivo da F. C. Porto SAD.

A casa faz parte de uma propriedade no gaveto da rua dos Fradinhos e rua das Árvores, em S. Félix da Marinha, num terreno que terá entre 15 mil e 20 mil metros quadrados.

Para facilitar o combate às chamas, a GNR cortou o trânsito nas ruas em volta da casa. O fogo foi dado como extinto cerca das 16 horas, após mais de quatro horas de combate, em que a maior preocupação foi manter as chamas longe dos depósitos de gás.

"As causas ainda estão por apurar. O que sabemos é que o fogo começou num quarto" disse o chefe dos Sapadores de Gaia, Manuel Rosa.

"O proprietário ainda tentou apagar o fogo com um extintor, mas as chamas alastraram rapidamente", acrescentou, lembrando que as paredes eram de madeira envernizada, o que facilitou a propagação.

A casa foi "totalmente destruída", mas não há feridos a registar entre as pessoas que estavam na habitação, quando deflagrou o incêndio, cujo alerta foi dado às 11.57 horas. Os Sapadores de Gaia destacaram para o local 11 bombeiros apoiados por cinco viaturas. O combate mobilizou, ainda, 16 homens e cinco viaturas dos Bombeiros da Aguda e uma viatura e dois operacionais dos Voluntários de Valadares.