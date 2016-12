Fogo em habitação na Madalena

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:23, atualizado às 15:24 Facebook

Um incêndio destruiu, na noite desta sexta-feira, uma cozinha na Madalena, Vila Nova de Gaia. Apesar do grande aparato, o fogo e o fumo não provocaram feridos nem desalojados.

O alerta foi dado às 20.41 horas e acorreram à habitação, localizada na Rua Professor Joaquim Simões da Hora, os Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões e Valadares.

As chamas e o fumo no primeiro andar eram visíveis da via pública e os bombeiros formaram duas equipas para lidar com a situação. Uma para combater o fogo na cozinha e outra, em missão de busca e salvamento, para percorrer as outras divisões.

O fogo foi rapidamente extinto pelas oito viaturas e 25 homens destacados para a ocorrência e não se encontraram quaisquer pessoas na habitação. O saldo final ficou-se por danos materiais que destruíram os móveis e eletrodomésticos na cozinha, mas que, todavia, não implicaram a inabitabilidade da casa.