Gaia quer reduzir uso de pesticida na via pública

A câmara de Vila Nova de Gaia vai renovar a sua frota ambiental e adquirir viaturas de monda térmica para substituir o uso de pesticida na limpeza de ervas daninhas na via pública.

Falando na cerimónia de abertura oficial do alargamento do sublanço da A1 entre Carvalhos e Santo Ovídio, que levou ao concelho o primeiro-ministro, António Costa, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues revelou que a câmara e a empresa responsável pelas águas ganharam candidaturas no âmbito do PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

"Trata-se de candidaturas ligadas em parte às obras e em parte à gestão ambiental e jardins substituindo veículos antigos por veículos elétricos cofinanciados pelo Governo através dos fundos comunitários", explicou, já à margem da sessão, Eduardo Vítor Rodrigues.

A assinatura do contrato está agendada para terça-feira numa cerimónia que reúne em Porto de Mós vários municípios.

"E aproveitamos a oportunidade para adquirir mais viaturas de monda térmica que permitirão reforçar o que a SUMA [Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA] já está a fazer e acabar de vez com o uso pesticida em Vila Nova de Gaia", descreveu o autarca.

A candidatura da câmara municipal diz respeito a um montante de cerca de 75 mil euros, enquanto a das Águas de Gaia refere-se a cerca de 60 mil euros.

No total, juntando a verba de comparticipação nacional, o investimento ronda os 200 mil euros.

Em março a câmara avançou que começaria a utilizar equipamentos de monda térmica para limpeza de ervas daninhas na via pública, substituindo o uso de pesticida.

Em causa estava a aquisição por parte da SUMA de duas viaturas para o efeito, sendo que com as quatro que resultam destas candidaturas, o concelho passará a dispor de seis.

"Não sei se conseguiremos suprir as necessidades todas mas a seu tempo reforçaremos a frota", indicou hoje o presidente da câmara.

Assinado o contrato na terça-feira, a câmara de Gaia, distrito do Porto, poderá avançar com o concurso, sendo expectativa de Eduardo Vítor Rodrigues que os equipamentos estejam no terreno "dentro de dois a três meses".