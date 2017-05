Incêndio destruiu parcialmente fábrica de candeeiros no centro de Vila Nova de Gaia

Hoje às 08:24 Facebook

Um incêndio destruiu parcialmente uma fábrica de candeeiros, localizada no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na madrugada desta quarta-feira.

O fogo deflagrou, cerca das 5.20 horas, numa zona de arquivo, alastrando-se ao telhado da fábrica, disse à Lusa fonte dos sapadores bombeiros.

"Quando chegámos, o incêndio lavrava com intensidade na estrutura do telhado, mas rapidamente foi dominado. Chegámos a tempo de fazer a contenção e evitar que alastrasse a todo o edifício e às casas mais próximas", disse a fonte.

A fábrica está localizada na Rua Soares dos Reis, freguesia de Mafamude, no centro da cidade de Vila Nova de Gaia.

A combater as chamas estiveram os sapadores, com nove homens e três viaturas, e os voluntários de Coimbrões, com oito homens e duas viaturas.