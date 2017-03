Mário David Soares é candidato da CDU a Vila Nova de Gaia

Hoje às 19:53, atualizado às 20:09 Facebook

O professor Mário David Soares é o candidato da CDU à Câmara de Vila Nova de Gaia, anunciou esta quarta-feira a estrutura comunista deste concelho, que quinta-feira apresenta as listas municipais para as próximas autárquicas.

Mário David Soares, de 64 anos, é professor aposentado do ensino secundário, membro do PCP desde 1975, sócio fundador e primeiro coordenador do Sindicato dos Professores do Norte, membro do Comité Económico e Social Europeu desde 2000 e foi membro do Secretariado Nacional da Federação Nacional dos Professores (Fenprof).

"É uma pessoa que vive em Gaia há décadas. Conhece muito bem a realidade de Gaia, sendo um excelente candidato da CDU, pelo que a população de Gaia muito terá a beneficiar com a sua participação ativa", referiu à agência Lusa o mandatário de campanha Jorge Sarabando.

Já o candidato, explicando o porquê de ter aceitado o desafio da CDU para se candidatar à Câmara de Vila Nova de Gaia também destacou o facto de ser "gaiense em primeiro lugar" e considerou que este concelho do distrito do Porto "precisa de um desenvolvimento estratégico diferente daquele que tem seguido até agora".

"A primeira ambição é tornar Gaia diferente. Gaia é um concelho muito diversificado, o terceiro maior concelho em termos de população do país, mas é um concelho muito diverso, tem uma zona de cidade com muita concentração em comércio mas também tem uma zona de ruralidade", descreveu Mário David Soares.

O candidato considera "importante encontrar centralidades que tornem Gaia um concelho territorial e socialmente coeso" e diz querer "tornar todos os gaienses como participantes da construção deste concelho".

"Fala-se muitas vezes em necessidade de atrair investimento, e estou de acordo com essa necessidade, mas devem-se atrair investimentos que consigam ser territorial e socialmente coesos. [Têm de se] encontrar mobilidades distintas das que temos atualmente. Gaia tem mobilidades longitudinais e nós precisamos de mobilidades laterais e interfreguesias que facilitem também um crescimento mais coeso", referiu o candidato.

Por sua vez Sarabando, que foi candidato a Gaia pela CDU nas autárquicas de 2013, apontou que esta coligação "tem nos últimos anos vindo a crescer o seu eleitorado no concelho", destacando que Mário David Soares é "uma personalidade de grande relevo, sobretudo na área da educação e com projeção internacional".

No Comité Económico e Social Europeu, estrutura para a qual foi indicado através da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Mário David Soares é presidente do Comité de Acompanhamento União Europeia/América Latina e presidente do Grupo Assessor Europeu para o Acompanhamento do Acordo de Associação EU/América Central.

Em Vila Nova de Gaia, Mário David Soares foi membro da Assembleia Municipal pela CDU no mandato 1998-2001 e, em 2013, foi o mandatário da candidatura autárquica.

A apresentação da CDU/Gaia decorre quinta-feira às 18:30 no Arquivo Sophia de Mello Breyner, contando também com a presença de Paula Baptista, primeira candidata à Assembleia Municipal.