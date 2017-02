Metro chega a a Vila D 'Este em 2021 e custa 106 milhões de euros

Hoje às 08:25, atualizado às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A extensão da Linha Amarela do Metro até Vila D'Este, em Vila Nova de Gaia, custará 106 milhões de euros e deverá estar pronta em 2021, incluindoo três novas estações e um parque para guardar veículos.

Segundo o estudo apresentado quarta-feira à noite pela empresa Metro do Porto na Câmara de Gaia, distrito do Porto, a obra de extensão da linha, que foi anunciada no dia 7 de fevereiro pelo ministro do Ambiente, deverá ser adjudicada em dezembro de 2018 para ter início em janeiro seguinte com um prazo de execução de 24 meses.

Os estudos, projetos e fiscalização estão orçados em oito milhões de euros, enquanto a construção, incluídas expropriações, custará 98 milhões, sendo o valor global de investimento de 106 milhões de euros.

A frequência de veículos duplos será de 12 por hora e na zona de Vilar de Andorinho será construído um parque com capacidade de estacionar 20 veículos, uma estação de serviço com máquina de lavar e edifício de apoio.

São três as novas estações: Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D'Este, num total de 3.13 quilómetros, 2.010 metro à superfície e 1.121 metros enterrados.

Nota para o facto da estação que será construída junto ao hospital de Gaia ser à superfície e somar um parque de estacionamento, já a Manuel Leão será subterrânea e a de Vila D'Este terá um cais único.

A Metro do Porto estima que serão abrangidos cerca de cinco a seis mil clientes por dia nesta extensão de uma linha que, no Porto, inicia junto ao hospital de São João.