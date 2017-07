Colisão seguida de incêndio provoca um morto em Abrantes

Hoje às 11:52, atualizado às 11:53 Facebook

Um homem morreu, este sábado de madrugada, na sequência de uma colisão, em Abrantes, entre o veículo ligeiro em que seguia e um reboque.

Do acidente, que ocorreu pelas 04.25 horas deste sábado, resultou também um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital da cidade de Abrantes, no distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A colisão, no Perímetro de Abrantes, provocou ainda o incêndio das duas viaturas e do veículo que era transportado pelo reboque, alastrando as chamas a uma zona de mato, mas sem atingir grandes proporções.