Carro com passageiros soterrado após colisão com camião

Uma colisão entre um camião e um veículo ligeiro na N118, estrada entre Salvaterra de Magos e Benavente, deixou um carro soterrado pela carga do pesado.

Os bombeiros conseguiram alcançar o veículo que se encontrava debaixo da carga do camião, com duas pessoas no interior, retirando-o dos destroços cerca das 11.35 horas. Não há ainda informação sobre o estado de saúde dos ocupantes.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém avançou ao JN que o alerta foi dado por volta das 9.36 horas desta quinta-feira, junto à localidade de Paul de Magos, dando conta da colisão entre um pesado que transportava casca de pinheiro e um automóvel ligeiro.

A mesma fonte confirmou que do acidente resultaram três vítimas, sendo que uma - o motorista do pesado - já foi conduzida ao hospital, embora o seu estado não inspirasse cuidados de maior.

Sob a carga do pesado está ainda o automóvel ligeiro, onde no interior se encontra um casal. Para ajudar às manobras, os bombeiros procederam inicialmente a trabalhos de suporte do reboque do veículo, de forma a que este não tombasse totalmente sobre o automóvel.

Desconhece-se, para já, o estado do casal, que está há cerca de duas horas encarcerado no interior do carro. A EN118 está cortada em ambos os sentidos, de forma a permitir as operações de socorro.

No local estão elementos das corporações de bombeiros de Salvaterra de Magos, Benavente, Almeirim e Chamusca, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e militares da GNR, num total de 33 operacionais, apoiados por 12 viaturas.