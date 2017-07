Idosa morre afogada a 100 metros de lar

JN Hoje às 16:51, atualizado às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com 87 anos foi, esta segunda-feira de manhã, encontrada morta a cerca de 100 metros do lar residencial onde estava a viver, em Vale da Pinta, no Cartaxo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Santarém da PSP, o pessoal do lar terá dado pela falta da idosa e, quando as autoridades lá chegaram, já fazia tentativas de reanimação. Mas a mulher não sobreviveu.

De acordo com a mesma fonte, a mulher terá caído num tanque de rega, perto do lar, que, na altura, teria "cerca de um metro de altura de água".