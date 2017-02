Seis feridos em acidente com autocarro no Cartaxo

Hoje às 20:52 Facebook

Uma pessoa ficou ferida com gravidade e cinco sofreram ferimentos ligeiros devido à colisão de um autocarro com uma viatura na Estrada nacional 3, junto a Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, esta segunda-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém andiantou à Lusa que a colisão ocorreu cerca das 19.08 horas, tendo o ferido grave ficado encarcerado. Os feridos leves foram todos encaminhados para o Hospital de Santarém, disse.

Para o local foram enviadas oito viaturas e 19 operacionais.