Estrada Nacional 251 cortada devido a colisão de veículos

A Estrada Nacional 251 está cortada nos dois sentidos devido a uma colisão de veículos na localidade de Volta do Vale, na freguesia do Couço, no concelho de Coruche.

"O acidente, que ocorreu cerca das 11.45 horas na Estrada Nacional 251, junto à localidade de Volta do Vale, fez dois feridos", adiantou à Lusa uma fonte da GNR.

No local está um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O trânsito está a ser feito por uma estrada alternativa que liga Couço a Coruche, adiantou a fonte da GNR.