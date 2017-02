Incêndio em caldeira fez dez feridos em lar de Salvaterra de Magos

Hoje às 14:38, atualizado às 15:42 Facebook

Dez utentes do lar de Salvaterra de Magos onde esta quinta-feira se registou um incêndio numa caldeira ficaram feridos sem gravidade, tendo seis sido transportados para o Hospital de Santarém e quatro para o de Vila Franca de Xira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à agência Lusa que o incêndio foi dado como estando em conclusão pouco depois das 15 horas, cerca de uma hora depois de lançado o alerta.

O presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, que se deslocou ao local, disse à Lusa que a primeira preocupação foi evacuar o edifício, tendo sido retiradas cerca de 30 pessoas.

A fonte do CDOS adiantou que ninguém ficou ferido com gravidade, não sendo ainda conhecidos os danos causados no edifício.

"A única informação que temos é que o incêndio foi numa caldeira", afirmou.

Para o local foram enviados 15 veículos e 36 operacionais, entre bombeiros, INEM e outras entidades, tendo ficado em prontidão um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para o caso de vir a ser necessário.