Trânsito na A1 reaberto após incêndio de viatura

O trânsito na Autoestrada do Norte (A1), entre Fátima e Torres Novas, no sentido norte-sul, já foi reaberto depois do incêndio numa viatura ligeira.

O trânsito foi interrompido pelas 09.19 horas, na sequência de um acidente, perto do quilómetro 101 da A1, no lanço entre Fátima e Torres Novas, no sentido norte-sul.

A circulação automóvel foi restabelecida e processa-se normalmente desde as 10.40 horas, disse à agência Lusa fonte do Destacamento de Trânsito da GNR em Santarém.

Do acidente resultou um ferido ligeiro e um incêndio na viatura ligeira.