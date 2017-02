Rotura em conduta vai deixar Torres Novas sem água no sábado

Hoje às 19:22 Facebook

A cidade de Torres Novas e localidades limítrofes vão estar sábado sem abastecimento de água entre as 5 horas e as 18 horas devido à necessidade de reparação de uma "rotura grave" na conduta da EPAL.

Em comunicado, a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR), cliente da EPAL no abastecimento ao concelho torrejano, afirma que, apesar de dispor de reservas, dada a duração do corte, prevê constrangimentos e mesmo cortes no abastecimento "numa parte significativa da cidade" e de localidades limítrofes.

A empresa admite que possam ser afetados "clientes sensíveis", como o hospital, unidades de saúde, superfícies comerciais e zonas industriais, que fonte da AR disse à Lusa disporem de sistemas alternativos, cuja operacionalidade está a ser verificada.

O responsável pela comunicação da AR, Nelson Lopes, afirmou que os clientes mais afetados acabarão por ser os que, findas as reservas da empresa, não tenham alternativas, o que poderá afetar, em particular, o pequeno comércio.

A empresa apelou já aos grandes consumidores, como o município ou as indústrias, para reduzirem o consumo ao estritamente necessário (por exemplo, fechando sistemas de rega e suspendendo lavagens de pavimentos) e, à generalidade dos habitantes, para que "providenciem reservas para os consumos inadiáveis", disse Nelson Lopes.

A rotura ocorreu na conduta principal de Castelo de Bode da EPAL, afirma a nota, alertando a AR que, imediatamente após a reposição do abastecimento, prevista para o final da tarde de sábado, "não é aconselhável o consumo e a utilização da água".

"Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente", afirma o comunicado, pedindo que, caso haja turvação da água ou seja necessário qualquer esclarecimento, sejam contactados os serviços da empresa.