Rogério Matos Hoje às 14:08, atualizado às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão entre um veículo pesado de mercadorias e dois ligeiros provocou um morto e um ferido ligeiro esta tarde, às 12h30, no IC1 perto da localidade de Palma, Alcácer do Sal.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, os bombeiros de Alcácer do Sal e GNR estão no local, com 19 elementos e oito carros.

A circulação rodoviária encontra-se cortada em ambos os sentidos.

O helicóptero do INEM foi acionado numa primeira instância, mas a vítima acabou por falecer no local.