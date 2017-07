Rogério Matos Hoje às 14:57, atualizado às 14:59 Facebook

Um choque entre dois veículos ligeiros no "garrafão" das portagens no acesso à ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa, provocou esta manhã ferimentos ligeiros em sete ocupantes

O alerta foi dado às 11.55 horas e ao local acorreram bombeiros de Cacilhas, Almada, Trafaria e Seixal, bem como a GNR e Brisa, com um total de 17 operacionais e sete veículos.

Os feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, a pouco mais de um quilómetro de distânica do local do acidente.