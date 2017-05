GNR resgatou 43 cães e 25 gatos numa casa em Alhos Vedros

Hoje às 15:46 Facebook

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR do Montijo recuperou terça-feira 69 animais vítimas de maus tratos numa residência da localidade de Alhos Vedros, no concelho da Moita.

Entre os animais encontrados durante uma busca domiciliária, ordenada pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Moita à residência e alguns anexos da mesma, estava um gaio comum, uma espécie protegida, que foi entregue no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), em Alcochete.

Os outros 68 animais, 43 cães e 25 gatos, foram encaminhados para o Centro de Recolha Oficial do Barreiro e Moita para acolhimento e assistência médico veterinária, ficando à guarda daquele centro até decisão judicial para poderem ser adotados.

De acordo com o comunicado da GNR, a residência em causa já tinha sido alvo de algumas denúncias e fiscalizada por várias entidades, mas, apesar disso, nos últimos tempos, verificou-se um "agravamento das condições de bem-estar animal, salubridade pública e eventualmente maus-tratos".

Além do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR do Montijo, a busca domiciliária teve a participação de elementos da Autoridade Veterinária Municipal do Montijo, apoiados por médicos veterinários do Barreiro e da Moita, uma técnica de saúde e uma psicóloga, ambas da Câmara Municipal da Moita.