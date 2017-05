Dois mortos em acidente entre duas motos e dois ligeiros no Montijo

JN Hoje às 20:24, atualizado às 21:40 Facebook

Uma colisão entre duas motos e dois ligeiros na EN10, em Canha, Montijo, causou dois mortos e quatro feridos ligeiros, esta tarde de domingo.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 10, na zona da curva dos Coutos, Montijo, pouco depois das 18.30 horas. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, a via ainda continua cortada.

Segundo apurou o JN, o acidente ocorreu quando uma carrinha de caixa aberta, que seguia no sentido Sul, direções Pegões, se aberta se preparava para virar à esquerda. Estaria parada na via quando foi abalroado por trás por uma outra carrinha.

Na sequência do embate, a carrinha de caixa aberta foi projetada para a via contrária. Duas motos, que seguiam no sentido Norte, embateram na viatura ligeira, que se incendiou.

As vítimas mortais seguiam numa das motos, um homem de cerca de 40 anos e uma mulher na casa dos 30, segundo informações de fonte da Divisão de Trânsito da GNR.

O acidente causou, ainda, ferimentos ligeiros nos condutores das duas carrinhas e nos ocupantes da outra moto. Ao contrário do que se temia, nenhum destes feridos é considerado grave,

Encontram-se no local cinco viaturas e 23 operacionais dos bombeiros de Canha, Montijo, Águas de Mouro, Palmela e Vendas Novas, além de elementos da Brigada de Trânsito da GNR.