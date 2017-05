Bombeiros ajudaram Maria a nascer no Pinhal no Novo

Rogério Matos Hoje às 16:25, atualizado às 16:26 Facebook

Os bombeiros do Pinhal Novo assistiram esta sexta-feira madrugada um parto de emergência na Rua Antero de Quental.

Chegados perto da mãe, às 2.54 horas, os bombeiros António Oliveira e Rui Silva verificaram que a bebé estava já com o pé de fora, em apresentação pélvica. Foi então necessário virar a bebé para a posição adequada e proceder ao parto.

De acordo com o comandante dos bombeiros do Pinhal Novo, Luísa Neto, a formação dos bombeiros garante que lidem bem com estas situações.

"Acionaram a VMER do hospital de Setúbal, mas Maria nasceu com 37 semanas de gestação e dois quilos e noventa gramas antes da chegada do médico".

Mãe e primeira filha foram então transportadas para o hospital