Colisão provoca três feridos no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 16:15, atualizado às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão entre um ligeiro de passageiros e um de mercadorias provocou três feridos ligeiros no Pinhal Novo, freguesia de Palmela, esta terça-feira de manhã.

O acidente ocorreu no troço da Estrada Nacional 252, entre a Avenida dos Ferroviários e a Praça do Ultramar, por volta das 11.30 horas.

Dois feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, tendo o outro recusado tratamento hospitalar.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros de Pinhal Novo, que acorreram ao local com três carros e nove homens. O trânsito sofreu graves constrangimentos no local.