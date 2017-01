Curto circuito em televisor provoca incêndio em Palmela

Rogério Matos Hoje às 17:26 Facebook

Um curto circuito num televisor provocou um incêndio esta tarde, pelas 12 horas, na Rua de Moçambique, Pinhal Novo, Palmela.

A rápida intervenção dos bombeiros impediu a propagação das chamas a outras divisões do 3º direito do nº39, tendo as chamas apenas provocado danos no móvel onde se encontrava o aparelho, como refere Vasco Marto, 2º comandante dos bombeiros do Pinhal Novo. "Após extinção das chamas, procedeu-se à ventilação da casa. Não há necessidade de realojamento".

No local estiveram quatro viaturas dos bombeiros e GNR, com dez operacionais.