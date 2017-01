Homem de 25 anos morre em colisão de motociclo com automóvel

Hoje às 21:30, atualizado às 21:36 Facebook

Um homem de 25 anos morreu e outro de 76 anos sofreu ferimentos ligeiros na colisão de um automóvel com um motociclo, ocorrida hoje em Palmela, no distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 16.15 horas, ocorreu numa estrada paralela à autoestrada A2, na Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

A vítima mortal era o condutor do motociclo, indicou a fonte da GNR.

Segundo a fonte do CDOS, o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

As operações de socorro envolveram elementos das corporações de Palmela e do Sul e Sueste, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 14 operacionais, apoiados por sete viaturas.