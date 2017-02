Jovem mulher ferida com gravidade em despiste automóvel

Rogério Matos Hoje às 23:18, atualizado às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 24 anos ficou gravemente ferida quando a viatura em seguia se despistou, este domingo à noite, na Quinta do Anjo, Palmela.

De acordo com o Comando Distrital de Operação e Socorro (CDOS) de Setúbal, consigo seguiam outros três passageiros que recusaram assistência hospitalar.

O acidente deu-se por volta das 20.30 horas, na Estrada Nacional 379-2, junto à Quinta do Lago. Ao local acorreram os bombeiros da Moita, a VMER do Barreiro e GNR, que cortou o trânsito em ambos os sentidos no local do acidente.

A mulher foi transportada para o Hospital Garcia de Orta. Até ao momento, não foi possível perceber as razões do despiste.