Despiste de automóvel faz três feridos em Alvalade do Sado

O despiste de um ligeiro de passageiros, no IC 1, perto de Alvalade de Sado, concelho de Santiago do Cacém, cerca das 16.30 horas de sábado, provocou três feridos.

As vítimas, com idades entre os 57 e os 83 anos, são naturais de Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira), ficaram encarceradas e foram transportadas para o Hospital de Beja, onde estão internadas no Serviço de Urgência.

No carro viajava também o cão de estimação da família, que saiu ileso.

No local estiveram os Bombeiros de Alvalade do Sado, Aljustrel e Ourique e a GNR.