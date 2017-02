Aluna sem direito a comer devido a dívida

ROGÉRIO MATOS Hoje às 00:36, atualizado às 00:57 Facebook

Escola reconhece agora que "Município deverá pagar todos os almoços".

Vanda Pires, mãe de uma menina de cinco anos que viu o acesso barrado à cantina escolar na EBJI Monte Sião, no Seixal, por dívidas, reuniu sexta-feira com a coordenadora da escola, que a informou, de acordo com a progenitora, de "que a menina não precisava de pagar mais refeições na cantina ou que levar o almoço de casa, já que ia promover todos os contactos para que fosse o Município a assegurar o pagamento".

