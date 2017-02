Catorze alunos do Seixal com sinais de intoxicação alimentar

Rogério Matos Hoje às 17:33, atualizado às 17:48 Facebook

Catorze crianças da EB 2+3 de Corroios, no Seixal, estão a receber assistência hospitalar no Hospital Garcia de Orta com sintomas de intoxicação alimentar.

Os estudantes, com dez anos, queixavam-se de dores no abdómen, cabeça e vómitos, pelo que foi necessária a deslocação de meios dos bombeiros locais à escola, pelas 15 horas.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, no local estiveram onze viaturas com 17 operacionais dos bombeiros do Seixal e da Amora, bem como a VMER do Montijo.

Ao que foi possível apurar junto do hospital, até às 17.45 horas metade das crianças já tinham sido assistidas, sendo que nenhuma apresentava estado clínico mais preocupante.