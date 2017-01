Perseguição policial em contramão na A2

JN Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma perseguição policial, em contramão, com origem no centro da cidade do Seixal acabou quarta-feira à noite depois das portagens de Coina, na A2, junto à fábrica de automóveis Autoeuropa.

Não houve registo de danos em viaturas que circulavam na estrada nesse momento.

A perseguição começou no Seixal, com duas viaturas da PSP a seguirem no encalço de um carro suspeito, com dois indivíduos no interior. Os suspeitos entraram em contramão no sentido sul-norte da A2, perto de Fernão Ferro, e prosseguiram a marcha até perto da Autoeuropa, onde iniciaram fuga apeada.

A GNR foi entretanto chamada para auxiliar na perseguição aos dois homens.