Carro capotou após despiste e só parou "dentro" de um muro

Um carro capotou, este domingo de manhã, em Setúbal, e só parou "dentro" de um muro, causando feridos ligeiros no condutor, que foi salvo por transeuntes.

O acidente deu-se às cinco horas da manhã no cruzamento da Avenida Antero de Quental com a Estrada dos Ciprestes, perto do Alegro Setúbal.

De acordo com testemunhas, o condutor foi assistido de imediato por transeuntes, que furaram o "airbag" da viatura e libertaram o homem do cinto de segurança que estava a impedi-lo de respirar.

A Cruz Vermelha de Setúbal e o INEM acorreram ao local, tendo o condutor sido assistido no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.